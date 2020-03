Läti sulgeb piirid. Kuidas käis sanitaarkontroll sealt Eestisse tulijatel? www.DELFI.ee RUS

Täna otsustas Läti, et riigipiirid saavad eriolukorras reisijatele suletud olema. Täna veel vaat et viimaste reisijana õnnestus bussiga see piir ületada Delfi ajakirjanikul.