Läti plaanib suve lõpuks vaktsineerida 70 protsenti täiskasvanuist

Sel nädalal kiitis Läti valitsus heaks uuendatud vaktsineerimiskava ja tööd alustas kaitsesüstimise läbiviimist korraldav büroo, vahendab ERR-i uudisteportaal.

Peagi avatav veebikeskkond manavakcina.lv võimaldab end nii järjekorda panna kui ka oma järjekorra kulgu jälgida. Eesmärk on luua üks üleriigiline süsteem, mis oleks arusaadav kõigile.

"Eesmärk on suve lõpuks vaktsineerida vähemalt 70 protsenti Läti elanikest – see on kokku umbes 1,2 miljonit inimest kõigis Läti paigus. Peame tagama võimekuse kaitsesüstida nädalas vähemalt 100 000 elanikku. a tippajal, kui meile saabuvad eriti suured vaktsiinikogused, kuni 150 000 inimest nädalas. Koondame selleks kõik jõud," ütles Läti terviseminister Daniels Pavluts.

Praegu on aga vaktsiinide saabumine Lätti aeglane, ja siin võib olla probleeme ka Läti sees. Teisalt on Läti nüüd vigadest õppinud ja aprillis-mais peaks suured partiid kohale jõudma ka siis, kui mõnel tootjal peaks tekkima tarneraskusi.

