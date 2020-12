Läti kehtestab homsest komandanditunni: õhtul 22-st kuni kella viieni hommikul peab kodus püsima

Komandanditund hakkab kehtima juba homme, kolmapäeval ja kestab 4. jaanuarini. Nendel päevadel ei tohi lätlased viibida väljaspool oma asukohta alates õhtul kella 22-st kuni hommikul kella viieni.

Inimeste päevast liikumist pole - vähemalt esialgu - kavas piirata. Seetõttu on poed avatud kella 6–21, et töötajad saaksid reegleid rikkumata kodust tööle ja tagasi sõita. Tööaja piirangud kehtivad ka toitlustusettevõtetele, kus sööki ja jooki on endiselt võimalik ainult kaasa osta.

Valitsus ja eksperdid jõudsid erakorralisel kohtumisel järeldusele, et Covid-19 levimus on endiselt liiga kõrge, et tervishoiusüsteem saaks jätkata ravi pakkumist kõigile patsientidele.

Terviseminister Ilze Hänķele ütles otsust selgitades, et "vältimaks kiusatust võtta uut aastat vastu sõprade ja sugulaste seas, kehtestasime need suhteliselt radikaalsed piirangud."

Lätis suri viimase ööpäeva jooksul koroonaviiruse tagajärjel 25 inimest, kellest üks oli alla 30-aastane ja seni noorim riigis sel põhjusel surnud inimene. Lisandus 838 uut nakatunut.

Ööpäevaga tehti 11 207 analüüsi millest oli positiivseid 7,5%.

24 tunni jooksul hospitaliseeriti 134 inimest (kellest neli viidi üle). Haiglaravil olevate inimeste arv tõusis rekordtasemele ja on nüüd 1059. Raskes seisundis on neist 59.

