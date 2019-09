Läti kapo: Putini pildiga rõivad on osa vene mõjutustegevusest. Samad särgid on müügil T1-s

Putini piltidega rõivad põhjustasid väiksemõõdulise skandaali lõunanaabrite juures, kus Riia kaubanduskeskus müüs militaarjakke kirjadega "Vene armee" ja Putini pildiga särke. Lätlased olid pahased, et Kremlist mõjutusi saanud rõivad müügil on ning asjasse sekkus Läti kaitsepolitsei.

Lätlaste kapo kommenteeris, et sellised rõivad on osa Moskva mõjutustegevusest riigis ning kutsus kaubanduskeskusi hoolikamalt kaaluma, milliste rõivatootjatega koostööd teha. Seepeale korjati need rõivad müügilt ära.

Tähelepanelik lugeja märkas, et samasugused särgid-jakid on müügil Tallinnas, T1-s.

"Need on Tallinas ka müügil! Ja seejuures küsivad nad 130 eurot jaki ning 50 eurot särgi eest, kes seda kõike ostab?!" kirjutas pahane lugeja.

T1 müügijuht Kaidi Laur kommenteeris, et nad ei kontrolli kõiki rõivaid, mis keskuses müüki pannakse, kuid nad lubasid pärast ajakirjanike huvi rõivad üle vaadata ja tuua selgust, kas uue keisri uued rõivad müügile ka jäävad.