Läti kaitseminister Delfile: me pole mingist "Plaan B"-st kuulnud. NATO matustest on vara rääkida

"Läti kaitsevaldkonna esindajad ei ole saanud ettepanekuid sellise plaani koostamiseks üheltki NATO liikmesriigilt," kinnitas minister Delfile. "Kolme Balti riigi kaitseplaanide arendamine on pidev protsess, mis on töös ka praegu, niisamuti Baltikumi ühiste kaitseplaanide arendamine. Kogu seesugune planeerimine käib koostöös NATO-ga."

Läti kaitseminister dr Artis Pabriks rõhutas, et NATO on kogu oma eksitentsi jooksul pidevalt muutunud ning sellest aina tugevamaks saanud. "NATO matusteks on veel vara valmistuda," ütles minister. "Allianss on oma 70-aastase ajaloo jooksul mitmesuguseid muutusi üle elanud, kõik need on liitu lõppkokkuvõttes tugevdanud. Iga liikmesriik peab tegema kõik võimaliku, et olla valmis nii iseenese territooriumi kui ka liitlaste kaitseks. Kas mõnele hädas liikmele appi minna või mitte, ei tohiks olla diskussiooni koht.

Sestap jätkab ka Läti oma kaitsevõime igakülgsel tugevdamisel."