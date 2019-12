Lasteravimite nappuse on tänavu ohtu seadnud üle saja vastsündinu. Sotsiaalminister: murekoht on ravimite hinnad

Sotsiaalminister Tanel Kiik tõdes, et ravimite kättesaadavus on keeruline nii Eestis kui ka mujal maailmas. "See debatt ja mure on igal juhul tõsine. Kasvab inimeste vajadus ravimite järele, kasvab ravimite sortiment. Samal ajal on Eesti väiketurg ja meil tuleb teha endast parim, et kohapeal oleks kõik regulatsioonid tehtud, varud tagatud, info liiguks."

Sel eesmärgil on sotsiaalministeerium ravimiametiga kokku leppinud, et kutsutakse kokku erinevate osapoolte - hulgimüüjate, maaletoojate, arstide, haiglate, apteekide – esindajad, et üheskoos arutada, mida ja kuidas saaks selles küsimuses paremini teha. Samuti tuleks ministri sõnul arutada selle üle, kuidas teha paremat koostööd teiste riikidega.

„Tegelikult neid ühishankeid on arutatud ka Balti riikide vahel ja laiemalt Euroopa riikidega,” rääkis Kiik, kuid lisas, et sellega kaasneb hulga õiguslikke ja planeerimise küsimusi, mis muudavad koostööd keerulisemaks. „Vaktsiinide puhul oleme ühishankeid ju teinud, selleks, et tagada ravimi suurem kättesaadavus ja ravimi konkurentsivõimeline hind.”

Just ravimite maksumus on Kiige sõnul üheks murekohaks. „Hinnapoliitika ravimiturul on suhteliselt läbipaistmatu. Näeme tihtipeale, et ka suuremad riigid on küsimuse ees, kuidas määrata õiglast hinda, kui enamik lepinguid on alati konfidentsiaalsed ning riik ei tea, mis hinnaga üks või teine on neid ravimeid soetanud.”