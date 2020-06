Lastepsühhiaater: ei ole mõtet pimedast usust kantud fantaasiaid tänasesse maailma kanda

Eesti Psühhiaatrite Seltsi juhatuse esimees, lastepsühhiaater Anne Kleinberg viitas taas veidrale olukorrale, kus psühhiaater on ainus eriarst, kelle juurde alaealine vanema teadmata pöörduda ei tohi. “Vanemad võivad olla vaimse tervise suhtes väga stigmatiseerunud ja umbusklikud. Emotsionaalne kirjaoskus on nõrk, nähakse tonte seal, kus tegelikult on aeg usaldada ja abi otsida.“ See omakorda viib selleni, kus noored ei saa vanematelt psüühikahäirete korral piisavalt tuge,” nentis Kleinberg. "Meil pole siin pime keskaeg, oleme ikkagi Euroopa riik. Laps ei ole oma pere omand.,” ütles Kleinberg.