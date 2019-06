Lastemajad väärkoheldud lastele plaanitakse rajada üle Eesti

Sarah Adamson reporter-toimetaja RUS

Väärkoheldud laste abistamiseks ja toetamiseks plaanitakse lastemajad rajada igasse Eesti regiooni. Foto: Karin Kaljuläte

Kui mullu abistati Tallinna ja Tartu lastemajades kokku 245 seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega last, siis tänavu on viie kuuga aidatud juba ligi 200 last. Järgmisena on plaanis lastemajad avada ka Ida- ja Lääne-Eestis, et teenusega kogu Eesti katta.