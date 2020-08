Lastehalvatuse likvideerimisest puusaliigeste vahetamiseni. Eesti Rotary klubid on panustanud 90 aastat ühiskonna heaolu kasvu

Eesti üks neljast abikubernerist Kristel Voltenberg kirjeldab, kuidas Tallinn Reval Rotary Klubi korraldatav heategevuslik suvelaager Päikeselaager on puudutanud sügavalt laste ja noorte hingi. Voltenbergile kerkib silme ette, kuidas ta paar aastat tagasi ühe teismelise poisiga, kellega oli laagris pisut probleeme, maas istus ja südamest südamesse rääkis.

“Ma ütlesin: kuule, mees, tule nüüd istu ja räägime. Ja ta rääkis mulle oma loo. Leppisime laagri juhtkonnaga kokku, et poiss saab laagri lõpuni olla. Me sõlmisime teineteisele sõbrapaelad ümber käe ja leppisime kokku, et me hoiame teineteisel silma peal. Võib-olla see pisike puudutus oligi tal puudu,” meenutas ta märgade silmadega, “ja see kallistus laagri lõpus jääb mulle alatiseks meelde”.

Voltenberg jutustab ka lõbusast traditsioonist, kuidas klubiõde Esta Tamm suviti Päikeselaagris lastega räimeburgereid meisterdab ja seeläbi neid kala sööma innustab. “Lapsed üldiselt ei armasta kala süüa. Aga teha koos lastega räimeburgereid ja pärast isegi see laps, kes ütleb, et seal on luud ja ma ei taha ja mossitab, sööb selle räimeburgeri hea isuga ära,” ilmestas ta liikmete mõju lastele.

Tema sõnul on Päikeselaager mõeldud kõikide nende perede ja eeskätt laste toetuseks, kes mistahes moel puudust kogevad. Ta rõhutas, et tänapäeva ühiskonnas ei tunne lapsed puudust vaid materiaalsest toest, aga ka näiteks vanemlikust hoolest, mida võib esineda üksikvanemaga peredes või peredes, kus üks vanem viibib töö pärast pikalt kodust eemal.

Projekti luues peeti nõu nii lastekaitse- kui sotsiaaltöötajatega, et näha, mis laste ja noorte südant enim vaevab. “Saime aru erinevate huvigruppide esindajatega rääkides, et laste kõige keerulisem periood võib tihti olla periood, mis peaks olema kõige rõõmsam ehk suvi,” sõnas Voltenberg. Ta toob näiteks, et õpilane, kes muidu saab koolis tasuta süüa, jääb suvevaheajal soojast toidust ilma. Või ei pruugi paljulapselised pered võimaldada kõikidel lastel suvelaagrites osalemist, sest mitme lapse laagri maksumus võib kerkida kõrgeks. Kooli minnes võib aga laps avastada, et tal polegi oma suvest mõnd eredat mälestust jagada, mistõttu võib tekkida tõrjutus.