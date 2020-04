Lasteaednikud ootavad riigilt abi, et kaitsta koroonaviiruse eest nii töötajaid kui ka lapsi

Lasteaednike esimene mure on, et minimaalne maskide varu on vaid üksikutel asutustel. "Selles olukorras ei saa tagada tööpäeva jooksul haigestunud laste või personali isoleerimist ja teiste nakatumise takistamist. Samuti ei ole meil võimalik hoida kahemeetrist distantsi ja täita teisigi riigi poolt pandud kohustusi," seisab liidu pöördumises peaministrile, sotsiaalministeeriumile ning haridus- ja teadusministeeriumile (HTM).

Seepärast paluvad lasteaednikud riigilt abi, et koolieelsed lasteasutused oleksid varustatud esmaste isikukaitsevahenditega nagu maskid, ühekordsed kindad ja desinfitseerimisvahendid ning et tagatud oleks ka testimisvõimalus. "Kõik haigustunnustega töötajad ja lapsed vajavad testimist, et suuta nakatanutega kontakte vältida," on lasteaednike seisukoht.

HTM on seni ainus, kes lasteaednike aprilli alguses saadetud pöördumisele on vastanud. Kantsler Mart Laidmets kinnitas, et ministeerium peab vältimatuks, et kõigil lasteaedade ja -hoidude töötajatel, kes töökohustusi täidavad, on vajalikud isikukaitsevahendid olemas.

"Elutähtsa teenuse osutajate väikelaste eest hoolitsemine võimaldab eesliinil töötavatel inimestel keskenduda haigestunud inimeste ravile, uute nakatunute lisandumise ärahoidmisele ja viiruse leviku tõkestamisele. Samavõrra oluline on lasteaedade personali kaitsmine viirusnakkuse eest," vastas ta liidule.

Laidmetsa sõnul käib lasteaedade varustamine isikukaitsevahenditega kohaliku omavalitsuse kaudu ja seega peaksid lasteaednikud, kes kriisiajal tööd jätkavad, vajalike vahendite saamiseks nende poole pöörduma. "Kohalikud omavalitsused on saanud vastavad riigipoolsed juhised isikukaitsevahendite olemasolu tagamiseks," ütles kantsler.

Tallinna lasteaedades käib kaks korda rohkem lapsi

Lasteaednike järgmine mure on, et kui eriolukord lõpusirgele jõuab ja vanemad lapsed taas lasteaedadesse toovad, ei saaks koolieelsetest asutustest alguse uued viirusepuhangud. Oma pöördumises toob liit välja, et kuigi eriolukorra ajal on avatud üksikud lasteaiarühmad eesliinil töötavate vanemate lastele, siis on tekkimas olukord, et väsinud vanemad hakkavad lapsi lasteaeda tooma.