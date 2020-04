Lasteaednikud ootavad nädalaid riigilt abi, et kaitsta koroonaviiruse eest nii töötajaid kui ka lapsi

Lapsi tuuakse lasteaedadesse üha rohkem

Lasteaednike järgmine mure on, et kui eriolukord lõpusirgele jõuab ja vanemad lapsed taas lasteaedadesse toovad, ei saaks koolieelsetest asutustest alguse uued viirusepuhangud. Kuigi eriolukorra ajal on avatud üksikud lasteaiarühmad eesliinil töötavate vanemate lastele, siis on Pille sõnul hakatud üle Eesti erinevatesse lasteaedadesse üha rohkem lapsi tooma.

Sel nädalal teatas ka Tallinna linnavalitsus, et linna lasteaedades käib kohal kaks korda rohkem lapsi kui eriolukorra alguses. Kõik Tallina 124 lasteaeda on kriisi ajal avatud olnud ja mõnes võimaldatakse ka 24/7 teenust elutähtsatel ametitel töötavatele lapsevanematele.

Kuna vanemate vajadus lapsi hoidu tuua on järjest suurem ja riik astub esimesi samme piirangute lõdvendamise poole, siis on lasteaednike sõnul kriisist väljumisel oluline tagada, et nii töötajad kui ka lapsed oleksid kaitstud. Lisaks isikukaitsevahenditele on lasteaednikel selleks vaja selgeid juhiseid. Eriolukorra ajal hindab vajadust ja teeb otsuseid kohalik omavalitsus koostöös lasteaiajuhiga, aga liidu hinnangul on see väga erinev.

Teine probleem on, et lasteasutustele antud juhised on liialt soovituslikud. "Selgus ja konkreetsus on väga oluline, et kõik osapooled - personal, juhtkond, kohalik omavalitsus ja lapsevanemad üheselt aru saavad ja ei jää vaidlema," tõdesid lasteaednikud oma pöördumises.

