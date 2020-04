Lasteabi saab naabritelt tavapärasest rohkem teateid peretülide kohta

Koroonaviiruse põhjustatud eriolukord riigis on pannud pered suure pinge alla, kuna koos tuleb veeta pikki päevi, mille jooksul peab seniharjumatul kombel jagama aega töö, koduõppe ja vaba aja vahel. Üks koht, kuhu pered keerulises olukorras pöörduvad, on lasteabi infotelefon 116111.

Abiotsimise põhjused sõltuvad muuhulgas laste vanusest. Näiteks on telefonile helistanud pered, kus lapsed on väikesed ega suuda mõista, miks nad ei tohi sõpradega kokku saada või mänguväljakule minna. „Lastel oli meel kurb ja vanematel närv ärev, et ei saanud lapsele kuidagi asja selgeks teha, nii et nad helistasid lasteabi telefonile ja küsisid, et kas saate palun rääkida meie kõigiga korraga – telefon pandi valjuhääldi peale ja me aitasime seletada, miks see on praegu hästi oluline, et me piiranguid järgime,” tõi näite sotsiaalkindlustusameti lastekaitse telefoniteenuste juht Mari-Liis Mänd.

Mänd selgitas, et kui peres on emotsioonid juba laes, siis ei suudeta tihtilugu ka üksteist kuulata. „Siis on hea, kui keegi kolmas isik aitab kaasa rääkida – see võtab võib-olla tähelepanu ärevuselt ära ja nii ei minda üksteise vastu karmiks, kuna see annab kõrvale rahumeelse selgituse.”

Rohkem abipalveid

Eriolukorra ajal on võrreldes jaanuari-veebruariga mõnevõrra kasvanud naabritelt, tuttavatelt ja lähikonnast tulnud teated peretülide kohta, tunnistas Mänd. „Naabrid kuulevad ja märkavad näiteks, et kuskil peres toimuvad valjuhäälsed tülid, seal kõrval on laste nutt ja see kordub tihedalt – üks päev, teine päev ja kolmas päev – siis ta muutub juba väga murelikuks, et mis seal peres toimub ning kas seal on abi ja tuge vaja.”

Sellistel juhtudel võtab lasteabi ühendust piirkonna lastekaitsetöötajaga, kes saab juba minna kohapeale kontrollima, kuidas olla perele toeks ning kas lapsevanemad vajavad näiteks nõustamist.

Lapsed ja noored pöörduvad ka ise lasteabisse. Nemad eelistavad kirjutamise võimalust, märkis Mänd – seda saab teha kodulehe vestlusakna kaudu. Noorte murede fookus on eriolukorra kestel muutunud, tõdes ta: kui alguses keskendusid nad rohkem kodus õppimisele ja sellega seotud probleemidele, siis nüüd tunnevad noored üha rohkem muret erinevate suhete pärast. „Lapse ja vanema vaheliste suhete teemad on rohkem pildis, kuna lapsed ja vanemad on rohkem koos ja kui tekivad konfliktid, siis tekib küsimus, kuidas neid konflikte lahendada,” põhjendas Mänd. „Järjest rohkem näeme, et lapsed tunnevad puudust üksteisega kokku saamisest – nad on väsinud sellest olukorrast, et ei saa sõpradega kokku, ei saa kooli minna, füüsilisest lähedusest sõprade ja tuttavatega hakatakse järjest rohkem puudust tundma.”