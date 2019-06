Last kärutanud 4-promillise joobega ema viidi kainestusmajja

Politsei tuvastas noorel emal ligi 4-promillise joobe ning kuna naine oli täbaras seisus, viidi ta esialgu kainenema. Vankrist politseinikele vastu vaadanud 1-aastane poisipõnn tuli tema enda heaolu tagamiseks anda lastekaitsjate hoole alla.

Alkoinfo kodulehe andmetel tähendab üle 3,5-promilline joove juba operatsioonidel kasutatava anesteesiasarnast mõju. Inimene võib koomasse langeda ja ta hingamine katkeda. Üle 4-promillise joobe puhul on inimese südame töö ja hingamine häiritud. Tõenäoliselt on inimene koomas või surnud.

Politsei- ja piirivalve pressiesindaja Ragne Keisk selgitas, et politsei ei otsusta inimese kainestusmajja või haiglasse viimise vahel promillide järgi. "Politsei hindab inimeste tervislikku seisundit ning selle järgi otsustatakse, kas inimene vajab meedikute abi või mitte," ütles Keisk.

Politsei lisas: "Lapsed on meie elu õied ja selleks, et need õied ei närbuks vaid virguks, vajab neist igaüks vanemate hoolt, abi ja kaitset. Ja igaüks, kes on otsustanud lapse saada, peab meeles pidama, et ta on kohustatud oma lapse eest hoolitsema." Kui vanem ei suuda igakülgselt oma maimukese eest vastutada, sekkub lapse päästmiseks riik, et pisikesele ilmakodanikule, kes ise end aidata veel ei oska ega saa, toeks olla.