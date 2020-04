Lasnamäel on koroonaviirus kuues ühistus

Ühe korteriühistu esinaine Tamara Ahmetova rääkis, et praegu on ühistus nakkus neljas peres, üks inimene on koomas. Ta on veendunud, et ühistu tuleb toime oma jõududega - desinfitseerivad koos koristajaga isegi kive, millel elanikud õues istuvad.

Terviseameti Põhja regiooni juht Ester Öpik ütles, et karantiini puhul tuleb arvestada seda, et enamus inimesi trepikodades on ikkagi terved ja nende inimeste isoleerimisel ei ole põhjust. "Mõistlik on isoleerida need, kes on haiged või lähikontaktsed," sõnas Öpik.

Ahmetova sõnul haigusjuhud sagenesid, kui inimesed ilusate ilmadega välja läksid. Tema ei soovita mai alguse töörahvapeol, volbriööl ja 9. mail koguneda.

Sama meelt on ka Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!