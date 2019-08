Lasnamäel hakatakse järgmisel nädalal sõiduteid parandama

Tööde eesmärgiks on olemasoleva tänavaruumi korrastamine, mille käigus luuakse liiklejatele paremad ja ohutumad liikumisvõimalused, teatas Raepress.

Taastusremonttöid teostatakse Virbi 7 ja Arbu 8 juures oleval kõnniteel Virbi tn pool, Virbi 20 tagusel kõnniteel, Võru tn 1 ja Laagna tee vahelisel kõnniteel, Vormsi 16 kõnniteel, Linnamäe tee 12-24 esisel teel, Linnamäe tee 43 ja 45 hoovi kõnniteedel, Kärberi 14 tagusel kõnniteel, Linnamäe tee 45 - Läänemere tee 34 ja Loitsu 10 kõnniteel.

Esimesteks objektideks on Virbi 7 ja Arbu 8 juures asuvad kõnniteed.

Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti tellimusel tehtavate tööde teostamise lepinguline tähtpäev on september 2019. Tööde teostaja on AS TERFNord ja tööde lepinguline maksumus on 260 000 eurot.