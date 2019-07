Lasnamäe Vene Gümnaasium läheb uuele õppeaastale vastu direktorita

Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev ütles, et komisjonil ei õnnestunud sellele kohale sobivat kandidaati leida, vahendab ERRi uudisteportaal.

"Me loodame, et uueks õppeaastaks on meil on uus direktor," lisas haridusameti hariduskorralduse osakonna juhataja Marika Pettai.

Mullu sügisel korraldatud esimene konkurss kukkus läbi protseduurireeglite rikkumise tõttu.