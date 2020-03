Lasnamäe otsib vabatahtlikke mänguväljakute vaatlejaid

"Meie poole on pöördunud mitmed lasnamäelased, kes veedavad iga päev aega kodus olles ja kes oma koduaknast märkavad, kui mõne mänguväljaku piirdeaiad või keelavad lindid on lõhutud. Lasnamäel on alla 100 mänguväljakut, mida peame kinnisena hoidma koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Oleksime tänulikud, kui linnaosa elanikud saaksid tulla meile appi, et jälgida ega mõni lint pole katki tehtud või aed pikali lükatud," ütles Lasnamäe linnaosa vanem Vladimir Svet.

Möödunud nädalal sulges linnaosavalitsus Lasnamäel kõik mängu-, spordi- ja koerteväljakud. See on vajalik koroonaviiruse edasise leviku tõkestamiseks.

Lasnamäelased, kelle koduaknast avaneb ülevaade avalikule mänguväljakule ja kes soovivad anda oma panust, saavad end registreerida vabatahtlikuks, kes aitavad jälgida, kas nende kodu juures olev väljak on suletud ning teavitada sealsetest probleemidest. Selleks tuleb täita ankeet, mille leiab SIIT.

Kõikide ankeedi täitnud inimestega võetakse lähipäevil ühendust ja antakse täpsed juhised.

