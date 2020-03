Lasnamäe linnaosavanem astus tagasi

Kslbina saab linnaosavanema kohusetäitjaks alates 5. märtsist, kirjutas.

Andres Vään oli Lasnamäe linnaosavanem alates möödunud aasta mai lõpust. „Otsustasin ametist loobuda pärast mõnda aega kaalumist, sest tundsin, et enam kui 100 000 elanikuga Lasnamäe linnaosa juhtimise koormus ja intensiivsus koos ühiskondlike kohustustega mujal Eestis on minu pere ja enda tervise jaoks liiga kõrge hind. Linnaosa juhtimise kogemus on minu jaoks olnud väga karastav, mis julgustas mind ka lahkumisotsust tegema, sest taandumine ei ole kunagi kerge,“ ütles Andres Vään.

Andres Vääni viimane tööpäev on 4. märts. Enne uue linnaosavanema ametisse määramist peab Lasnamäe linnaosakogu andma linnapea pakutud kandidaadi kohta ka oma arvamuse. Vahepealseks ajaks määras linnavalitsus Lasnamäe linnaosavanema kohusetäitjaks linnaosavanema asetäitja Jelena Kalbina.