Lapsevanem on pahane: miks keelati Tallinnas laste lõpupeod juunis emadele ja isadele? Ebaõiglustunne on rusuv

"Olen üks tuhandetest lapsevanemast, kelle laps on tänavu lõpetamas oma haridusteekonna ühte etappi ja kelle mõttes mõlgub sama küsimus - miks konkreetselt on laste lõpupeod juunis lastevanematele keelatud, kui valitsuse poolt kehtestatud reegel lubab vabas õhus avalikke üritusi/avalikke kogunemisi maksimaalselt 100 osalejale (seejuures tagades 2+2 reeglist kinnipidamise)," küsib ta. "Miks on Tallinna linn otsustanud kehtestada rangemad reeglid, kuigi Tallinna koroona-olukord pole mingil moel ülejäänud Vabariigist oma suhtarvudes hullem?"

Abilinnapea Belobrovtsev on varasemalt öelnud, et juunis toimuvatel lõpuaktustel võib siseruumide maksimaalne täituvus olla 50 protsenti, kuid mitte rohkem kui 50 inimest, välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest. "Mõlemal juhul tuleb jälgida 2+2 nõuet. Lõpuaktustel võivad siis osaleda ainult lõpetajad ja õpetajad. Erandiks on hariduslike erivajadustega laste ehk HEV-koolid, kus vanemad on aktustele lubatud ka juunis." Juulikuistel lõpuaktused võib abilinnapea sõnul siseruumide täituvus samuti olla kuni 50 protsenti, kuid mitte rohkem kui 500 inimest. Välitingimustes ei või inimeste arv ületada tuhandet, jätkuvalt kehtib 2+2 nõue. Aktusel võivad lisaks lõpetajaile ja õpetajaile osaleda ka lapsevanemad.

"Lasteaedade lõpupidudel kehtivad üldjuhul samad piirangud mis koolides. Juunis saavad lõpetamistel osaleda ainult ühe rühma lapsed ja lasteaiapere, juulis võivad osaleda ka lapsevanemad ja teised külalised," lisas abilinnapea.

Eveli Reitelmann toob oma kirjas välja, et ühes lasteaiarühmas õpib circa 20-23 õpilast, nende lõpupeo läbiviimisel osaleb lisaks 3-5 lasteaia töötajat ja nende laste vanemaid on kokku 40-46. "Seega jääks igaljuhul kogu osalejate arv alla 100 ja vabas õhus on viiruse levik kordades ebatõenäolisem." Reitelmann võrdleb, et näiteks valitsuse korralduse järgi on juunis ka siseruumis lubatud kuni 100 inimest - seda isegi kasiino puhul. "Lapsevanemana on minu õiglustunne neid kahte olustikku võrreldes tõsiselt riivata saanud."