Lapsevanem on nagu puuga pähe saanud. „Täitsa pe**es. Ma ei tea, mida ma tegema hakkan.”

Nimelt oli üks haigestunud laps käinud koolis, mis tõi kaasa kogu kooli karantiini paneku. Haridusministeeriumi teate kohaselt toimub õppetöö järgmised kaks nädalat mittestatsionaarselt.

Delfiga kõnelnud lapsevanem tahaks teada, mida see tähendab. Samuti on lahtine küsimus, kas selle tõttu lükkub kooliaasta lõpp edasi. Kuna kohe pärast kooli lõppu on sellel perel plaanis mitmesuguseid tegevusi, oleks edasilükkamine täielik katastroof.

„Kõige rohkem häirib, et pole mingit infot. Pole isegi infot, mis klassis haige laps käis,” kritiseeris ema. Nimelt on tema sõnul suur vahe, kas haige laps käis näiteks esimeses klassis ja puutus kokku teiste algklassilastega või käis pigem 7-9 klassis, mille tõttu võis ta tema lapsega kogu aeg kokku puutuda. „Kui on klassivend, siis on pekkis,” leidis ta.

„See lollakas karantiin mõjutab väga kõvasti meie elu,” nentis ema. Peale kooli on küsimus ka selles, kas trennides saab ikka käia või tuleb need ka vahele jätta.

Laps ise on oma eluga väga rahul, sest teismelised ei saa aru, mis see koroonaviirus üldse on ja miks on see nii tõsine. „Neile on see põnev ja äge, teistmoodi kogemus. Neil on tore, et kooli ei pea minema. Ainult see pole tore, et trenni ei saa,” nentis lapsevanem.

Koroonaviirus COVID-19 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga , küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt (välismaalt +372 634 6630) või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele . Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi.

. Viirus võib põhjustada köha, palavikku ja hingamisraskusi. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja sümptomitega inimestega kontaktist hoidumine .

ja sümptomitega inimestega . Pärast riskipiirkonnast naasmist tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga.

tuleb tervist 14 päeva jooksul jälgida, võimalusel mitte minna tööle ega kooli ning selles vahemikus palaviku, köha või hingamisraskuse esinemisel võtta kohe ühendust arstiga. Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!