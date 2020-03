Lapsevanem e-õppe tõrgetest: vanema pojaga oleme nüüd pikal vahetunnil

Teine veebipõhine õppeprogramm Stuudium, mida kasutab samuti paarsada kooli, täna hommikul järeleandmisi esialgu järeleandmisi ei teinud, kuid kella 10 paiku hakaks ka see tõrkuma.

eKooli juht Tanel Keres

Tegeleme süsteemi vastavusse viimisega seoses ennustatust suurema koormuse kasvuga. Tegelikult on eKooli tavalline kasutusmuster olnud selline, et hommikul on enamus kasutajaid õpetajaid, pealelõunast alates õpilased ja lapsevanemad. Täna hommikul olid kõik korrada eKoolis. Ka lisati eelmisel nädalal 8000 uut kasutajat, enamasti õpilased, kes seni on kasutanud eKooli oma vanema konto alt. Meile meeldib selline kasutaja korrastumine, kuid see tähendab süsteemile oluliselt suuremat koormust.



Täna hommikul võtsime eKooli täiendavate ressursside lilsamiseks täielikult maha (ca 20 minutit). Kuna see oli töö alustamise aeg oli see seda valusam meie kasutajatele. eKoolis kasutame õpetajate ning lastevanemate/õpilaste jaoks eraldi servereid. Esmajärjekorras suurendame õpetajatele vajalikku ressurssi, mis on juba ka tehtud. Hetkel tegeleme lapsevanemate ja õpilastega.



Kuna koormus kasvab endiselt pievalt, lisame ka meie oma ressursse pidevalt juurde. Olukord läheb kergemaks, kui koormus on stabiliseerunud (kasutajate arv on jõudnud maksimumini). Tegeleme sellega aktiivselt.