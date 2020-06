Lapsed on kangelased: julgetakse teatada nii vägivaldsest isast kui hättasattunud kaaslasest

Kust saada abi?

112 - helista, kui sinu või kellegi teise elu, tervis, vara või keskkond on ohus või on alust arvata, et midagi sellist on juhtumas.116111 - oodatud on kõik pöördumised, mis on seotud lastega, lapsi puudutavate teemadega või kui on vaja teatada abivajavast lapsest. Pöördujateks võivad olla nii lapsed ise kui ka täiskasvanud – lapsevanemad, sugulased, spetsialistid, naabrid, sõbrad, tuttavad. Töötab üle-eestiliselt ööpäevaringselt ja kõned on kõigile helistajatele tasuta. Nõu ja abi saab ka lasteabi.ee veebilehelt ja äpist. Tagatud on anonüümsus.