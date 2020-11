Laneman: süvariigil on ilmselt mitu nägu

Eelmise siseministri Mart Helme üks sõnumeid oli see, et Eestit juhib süvariik, kuid Laneman ei andnud "Esimeses stuudios" päris selget vastust küsimusele, kas ka tema hakkab süvariigiga võitlema, vahendab ERR-i uudisteportaal.

"Mida me selle all mõtleme, sest ühiskonnas on alati vaieldamatult huvigrupid, on seltskonnad, halval juhul on nende eesmärgid kuritegelikud, paremal juhul on võib-olla sõprade aitamine või mingi meelsus või räägitud on korporatsioonidest jne. See ei ole ju iseenesest paha, aga oleneb, mida nad teevad ja kuidas roll on ühiskonnas. Kui me tahame rätseppa leida, siis läheme hea rätsepa juurde, mitte selle juurde, kes on ametis, kuna ta on meie hea sõber ja tuttav. Samuti arstiga. Nende asjadega peaks olema ettevaatlik," arutles Laneman.

"Aga süvariigil on tõenäoliselt mitu nägu: enamasti neist peetakse silmas eriteenistusi, siseministeerium on ka tõenäoliselt see koht. Aga see, mida nad teevad ühiskonnas ja teistele inimestele, on tähtis, kui seal omavahel suheldakse ja kõik välja ei tule. Ma arvan, et inimestele on alati omane salatsemine, nii et eks ma vaatan ja uurin ja võib-olla saan targemaks," lisas minister.