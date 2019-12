Laine Randjärv teatas, et astub Viimsi vallavanema kohalt tagasi

Veel möödunud nädalal leidis Reformierakonna Viimsi piirkonna juhatus, et nad toetavad Randjärve jätkamist Viimsi vallavanemana. Randjärv vabandas Haabneeme kooli direktori Sirje Toomla, lapsevanemate, õpetajate ja õpilaste ees. Nüüdseks on selge, et probleemidele siiski teist lahendust ei leitud, kui ametist lahkumine.

Reformierakonna Viimsi piirkonna juhatuse liige Riina Aasma andis mõista, et möödunudnädalane Viimsi piirkonna juhatuse otsus Randjärve toetada ei olnud üksmeelne, vaid hääletuse tulemus, kus võidutses enamus. "See ei tähenda, et kõik on ühel meelel," märkis ta.

Randjärve tagasiastumise otsusest ta varem teadlik ei olnud. "Ma arvan, et see oli tema initsiatiiv," lisas Aasma.

Sama kinnitas ka teine oravate piirkonna juhatuse liige Marko Mihkelson, kelle sõnul pole juhatus rohkem kogunenud. "Kõige olulisem on see, et kogu kooli- ja töörahu kannatada ei saaks ning et kooli normaalne toimimine saaks jätkuda."

Avaldame Randjärve avalduse: "Võtan poliitilise vastutuse ja astun Viimsi vallavanema kohalt tagasi, sest juhtimistasandil puudub üksmeel.

Mul on selge ettekujutus, milliseid muudatusi Viimsi vajaks, et koolide õpikeskkond oleks turvaline ja hooliv nii õpilaste kui ka õpetajate suhtes ning et vallaelanike maksuraha kulutamise üle oleks selge ülevaade.