Laine Randjärv teatas, et astub Viimsi vallavanema kohalt tagasi

Veel möödunud nädalal leidis Reformierakonna Viimsi piirkonna juhatus, et nad toetavad Randjärve jätkamist Viimsi vallavanemana. Randjärv vabandas Haabneeme kooli direktori Sirje Toomla, lapsevanemate, õpetajate ja õpilaste ees. Nüüdseks on selge, et probleemidele siiski teist lahendust ei leitud, kui ametist lahkumine.

Avaldame Randjärve avalduse: "Võtan poliitilise vastutuse ja astun Viimsi vallavanema kohalt tagasi, sest juhtimistasandil puudub üksmeel.

Mul on selge ettekujutus, milliseid muudatusi Viimsi vajaks, et koolide õpikeskkond oleks turvaline ja hooliv nii õpilaste kui ka õpetajate suhtes ning et vallaelanike maksuraha kulutamise üle oleks selge ülevaade.

Kahjuks on tänaseks juhtimisotsustes kerkinud mitmeid eriarvamusi, mistõttu leian, et ei ole aus jätkata, kui ei ole võimalik tegutseda oma parimate arusaamiste kohaselt. Võimalus ennast realiseerida tuleb anda neile, kes saavad oma plaanid ellu viia. Probleemidele Viimsi valla haridusasutustes tuleb ka minu järeltulijatel tähelepanu pöörata. Korrastama peab koolide juhtimisstruktuurid ning leidma lahendused ühiskonda endiselt häirivate teemade käsitlemisel, mille hulgas on ka laiemalt avalikkuses lahatud vägivalla märkamine ja sellele reageerimine.