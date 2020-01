Laine Randjärv: olen otsustanud tegevpoliitikast ära minna ning seisan teelahkmel

"Olen otsustanud tegevpoliitikast ära minna, seisan teelahkmel ja otsin uusi väljakutseid," sõnas ta ERRile antud intervjuus.

Edasiste karjäärivalikute osas märkis ta, et kindlasti oleks koolituse või õpetamisega seotud teema talle loomulik valik, aga ei välista ka muid võimalusi.

Mis puutub Viimsi valla juhtimisse, siis Randjärve kinnitusel tegi ta tööd suure naudinguga. "Paistis, et teha on palju, võibolla olin liiga sinisilm, liiga entusiastlik, tahtsin liiga kiiresti tulemusi saada."

Randjärvelt küsiti ka, kas Reformierakonna juhatuse liikmena lootis ta ehk, et erakond aitab tal pärast pehmemalt maanduda. "Et kas erakondadel on toiduahelad? Reformierakonnas see küll nii ei ole," väitis Randjärv. "On õige arvestada, et kui oled poliitikasse tulnud, siis seal on palju plusse, aga on ka palju ohte ja karisid ning kui lähed ära, tuleb loota eelkõige iseendale."

Delfi on varasemalt kajastanud, et Randjärv teatas ametikohast loobumisest mullu detsembri alguses. "Astun Viimsi vallavanema kohalt tagasi, sest muudatuste elluviimise osas valla hariduselus valitsevad erimeelsused,” teatas reformierakondlane Randjärv pressiteate vahendusel. Lahkhelid olid seotud ennekõike Haabneeme kooliga, mille direktor esiti ennatlikult ametist vabastati ja siis tööle ennistati.