Lahkus Eesti üks tuntumaid fotograafe Kristjan Lepp

Kristjan oli üdini andekas ja töötas ajakirjades fotograafina juba alates 15ndast eluaastast. Kristjanil oli erakordne anne maalida läbi fotosilma inimeste natuure. Mõnikord püüdis jäädvustada nende süvaolemust, teinekord aga tabada hetkeemotsiooni.

Kristjan on jäädvustanud Eesti kulutuuri-, teatri-, muusika ja meelelahutustegelasi. Erilise käekirjaga fotograaf oli vaimukas kaaslane ja oodatud külaline igas seltskonnas. Pildikeel, millega tõi ta inimestest välja nende erilisuse ning tõelisuse ei ole jäljendatav. „Jõuda oma arengus nii kaugele, et seista Kristjan Lepa kaamera ees ja olla tema poolt jäädvustatud, on privileeg,“ märkis noor näitleja Loore Martma kaheksa aasta eest, kui Kristjan teda portreteeris. Eesti ühiskonnas on vähe silmapaistvaid inimesi, keda Kristjan Lepa kunstnikuanne ei puudutanud.

„Ajakirja fotograafi tööd võib võrrelda sarja juhuvahekordadega. Foto on ikkagi inimese elust tüki napsamine, aga veel kuu alguses ma ei tea, kellelt ma selle tüki varastan. See on meeskonnatöö, kuigi tihtilugu meeskond ei tea, millal ja kuidas ma seda oma osa teen,“ ütles Kristjan ise oma töö kohta Eesti Naise raamatu tarvis.

Kristjan võitles üle aasta ränga haigusega. Temast jäid maha kohe pooleteise aastaseks saav poeg Aaron ja 10nene Robin ning armastav kaasa ja ema.