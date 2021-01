Lahkunud on kujundusgraafik ja akvarellist Ülle Meister

Ühel Meisteri loomingu aspektil tuleks eraldi peatuda, sest seda külge teatakse temast ehk vähem – jõulised suureformaadilised tumedatoonilised eesti muinasjuttude ja muistendite näitusepiltidena valminud illustratsioonid, mis iial raamatuks ei saanudki. Imetlust äratasid need nii Venemaal kui ka Itaalias, nii Suurbritannias kui ka Jaapanis. Kahju, et ei leidunud ühtki julget kirjastajat, kes oleks seda tahku kunstniku andest osanud ära kasutada. See võimalus on nüüdseks jäädavalt kadunud.

Lisaks raamatutele on Meister kujundanud heliplaadiümbriseid ja postkaarte, loonud eksliibriseid ja tegelenud vabagraafikaga. Aga eriliselt on silma jäänud tema läbi aastakümnete valminud imelised akvarellid loodusmotiividel. Tundlikud Eesti rabamaastikud ja loopealsed, sarjad tundrast ja kõrgmäestikest. Hõimurahvastega sidus kunstnikku huvi Karjala kaljujooniste vastu. Ülle Meister kuulus tartlase Väino Poikalaineni eestvedamisel rajatud Eesti Muinastaide Seltsi. Tuhandete aastate vanuse ürgkunsti motiividel on ta loonud palju akvarelle. Loodust Ülle armastas ja siit jõuamegi Ülle suure kire – matkamise – juurde. Esimene seljakotirännak toimus peale esimest kursust Koola poolsaarele ja sealt edasi juba Tallinna matkaklubi liikmena viisid matkateed üha kaugemale. Kui idapiir oli lahti, käis ta ära Kamtšatkal, Taimõril ja Sajaanides. Pärast läänepoolsete piiride avanemist viisid rännakud teda Sloveeniasse, Norrasse ja Šotimaale. Ülle Meisteri eriliseks kireks olid mäed. Tema enda sõnul ei ajanud ta iial taga spordijärke ja kuhu köieta ligi pääses, sinna ta ka läks. Üllet huvitasid mägede loodus ja värvid. Visandid valmisid kohapeal, et siis hiljem kodus akvarellidena pärispiltideks saada. Teadmishimuline ja uudishimulik loomus ei ütelnud ära ka turismireisidest, sest oma silmaga nähtud kunstiväärtustel oli ikka teine mekk, kui raamatus nähtutel.