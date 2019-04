Lähisuhtevägivallas kahtlustatav minister Marti Kuusik "Ringvaates": tagasi saab astuda siis, kui ma oleksin süüdi

Tagasi astuda minister ei plaani, sest tema sõnul on seda võimalik teha ainult siis, kui ta oleks süüdi. Samuti peab ta õigeks, et täna riigikogu ees ametivande andis, hoolimata sellest, et on värske valitsuse juba teist korda löögi alla seadnud.

Kuusik kinnitas nii saatejuht Marko Reikopi küsimustele vastates kui ka täna ilmunud Eesti Ekspressi ja Eesti Päevalehe artiklit kommenteerides, et väidetavad süüdistused tema kohta on valed. "Kui on õige hetk, siis selgub tõde."

Kuusik tõi välja, et tema naine ei oleks temaga teist korda abiellunud, kui ta peaks nii vägivaldne inimene olema, nagu ajakirjanduses väidetakse. Uuesti abielludes ei olnud neil ka veel ühiseid lapsi, mistõttu ei pea Kuusiku sõnul paika väide, et tema naine oli temaga, et lapsi kaitsta. "See ei ole minu arvates loogiline, ta ju teadis, kellega tegu," ütles Kuusik.

Kuusik sõnas "Ringvaates", et mõistab aga peaminister Jüri Ratast, kes kutsus ta täna hommikul kahtlustustega seoses vaibale ning ütles kindlalt välja, et kui Kuusikul lasuvad süüdistused osutuvad tõeks, pole tal valitsuses kohta.

Samuti austab Kuusik presidendi otsust täna tema ametivande andmise ajal saalist lahkuda, kuigi pidas seda esmajoones ebakorrektseks käitumiseks. "Ta avaldas oma hinnangut, mis oli täiesti mõistetav," sõnas Kuusik.