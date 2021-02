Lähipäevil kukub temperatuur 20 miinuskraadist järjest allapoole, puhub tugev tuul

Eelseisev öö vastu teisipäeva püsib selge ja sajuta. Ilm on külmem öö hakul, kus Lääne- ja Põhja-Eestis võib oodata -5 kuni -10 kraadi, Kesk- ja Lõuna-Eestis -10 kuni -15 kraadi. Hommikuks jõuavad Virumaale lumepilved, mis liiguvad edasi edela suunal ja päeva jooksul laienevad üle maa. Päevaks lubab ilmateenistus temperatuuri keskmiselt -1 kuni -5 kraadi, suurematel saatel võib temperatuur tõusta nullini või isegi üle. Õhtul pöördub tuul põhjakaarde ja Kirde-Eestist alates muutub ilm kiiresti külmemaks.

Öösel vastu kolmapäeva sajab kerget lund ning õhutemperatuuri langus piirdub -10 kuni -16 kraadiga. Hommikuks on oodata aga selginevat taevast ja temperatuuri 20 külmakraadi ringis. Päeva jooksul õhutemperatuur oluliselt ei tõuse. Ilma muudab kõledaks tugev ida- ja kirdetuul.

Neljapäeval ja reedel püsinb kõrgrõhuala ühes arktilise pakasega Eesi kohal. Tuul rahuneb, taevas on selge ja väljas on väga külm. Õhutemperatuur langeb öösiti -22 kuni -27 kraadini. Neljapäeval tõuseb temperatuur päeva peale -12 kuni -18 kraadini, reedel ehk isegi paar-kolm kraadi kõrgemaks.

Laupäev toob pilved, kerge lume ja soojema ilma. Ööl vastu laupäeva võib kraadiklaas saartel ja läänerannikul näidata lausa -8 kuni -13 kraadi, sisemaal siiski -17 kuni -22 kraadi. Päeval tõuseb Kesk- ja Ida-Eestis temperatuur -10 kuni -14 kraadi lähedale, Lääne-Eestis -3 kuni -9 külmakraadini. Õhtul võib saartel temperatuur juba nullini tõusta.

Pühapäeval on oodata tihedat lumesadu ja tuisku. Lääne-Eestis sajab ka lörtsi, saartel lisaks vihma ning jäiteoht on suur. Ööl vastu pühapäeva on temperatuur saartel ja läänerannikuld -3 kuni +1 kraadi, sisemaal -5 kuni -10, ida pool kuni -15 kraadi. Päeval võib saartel jõuda temperatuur plussi (+2 kraadi), mandril on kraadid ikkagi miinuses.

Järgmisel esmaspäeval suudab nädalavahetusel üle Eesti liikunud madalrõhulohk liikuda Venemaale ning külm surutakse sinna. Eestis läheb ilm sulale, lumi asendub lörtsiga, sekka tuleb ka vihma. Sel juhul tuleb liiklejail suure libeduseohuga arvestada.