Lähipäevadel võib oodata uusi piirkondlikke koroonapiiranguid

Kuigi täna õhtul terviseamet ega valitsus uutest piirangutest ei teatanud, siis lähipäevadel võib neid siiski oodata.

Ida-Virumaal on nakkuskordaja juba oluliselt kõrgem ülejäänud Eestist. Lisaks on Narva haiglas jäänud koroonahaigetele kuus vaba voodikohta ning kogu personal teeb palju ületunde, et kompenseerida haigestunud või lähikontaktseid kolleege. Narva koroonaviiruse osakonda oleks kohe tarvis juurde kolm arsti ning 20 õde.

Täna kohtus terviseameti juht Üllar Lanno Narvas erakorralise meditsiini kliiniku juhataja ja ülemarsti Pille Letjukaga ning arutati, et appi tuleks kutsuda arsti- ja õendustudengeid. Letjuka ütles aga, et nad on neid alati kutsunud ja alati oodanud, sest personalipuudus ei ole ainult Covidi-ajal aktuaalne. „Kõik haiglad tahaksid endale residente ja mitte ainult pandeemiaajal,” ütles ta.

Narva haigla arstid arvavad, et Ida-Virumaa tuleks „lukku” panna ja isegi selleks on praegu juba liiga hilja.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . COVID-19 haiguse sümptomid on sarnased gripile. Viiruse levinumad sümptomid on köha , palavik ja hingamisraskused . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

, ja . Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on ja . Vaata koroonaviirusesse nakatunute statistikat Eestis!

Loe lähemalt koroonaviiruse ja kehtivate piirangute kohta valitsuse erileheküljelt kriis.ee!

Nutitelefoni rakendus HOIA teavitab sind, kui oled olnud lähikontaktis koroonaviiruse kandjaga. Vaata lähemalt!