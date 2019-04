Lähipäevad toovad päikest ja kuni 16 kraadi sooja

Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt nõrk või mõõdukas põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -4 kuni 2 kraadi, päeval 5 kuni 11 kraadi.

Teisipäeval on päikesepaisteline ilm. Puhub valdavalt nõrk või mõõdukas kirde- ja idatuul. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni 3 kraadi, päeval 8 kuni 14 kraadi, rannikul kohati 5 kraadi.

Kolmapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub valdavalt nõrk või mõõdukas põhjakaare tuul. Öösel on õhutemperatuur -3 kuni 3 kraadi. Päeval on sooja 10 kuni 15 kraadi, rannikul kohati 5 kuni 8 kraadi.

Neljapäeval on taas päikesepaisteline ilm. Puhub muutliku suunaga nõrk või mõõdukas tuul. Öösel on õhutemperatuur -2 kuni 3 kraadi. Päeval on 11 kuni 16 kraadi, rannikul kohati 5 kuni 9 kraadi.