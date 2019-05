Pärnu naiste tugikeskuse juhatuse liige Margo Orupõld teab, et lähisuhtevägivalla ohvrite lähedased toimunust niisama lihtsalt ei teata. Ikka veel ollakse vait.

„10% neist lähedastest, kes teavad, tulevad sellega ehk välja,” hindab Orupõld. 10%!

Ta lisab, et asjad on läinud paremuse poole, varem ei olnud teatajaid niigi palju.

„Tuginedes teadmistele ja psühholoogilisele käitumisele – naine ei räägi tihti lähikondlastele. Ja kui talle on öeldud, et teda ei usuta – mees on ju nii tore –, siis ta rohkem ei räägi,” tõdeb Orupõld.