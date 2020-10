Laevainsener Jaan Metsaveer avalikult peetavast Estonia debatist: ma pole huvitatud, jäägu see juristide sfääri

"Ma ei ole huvitatud debatist, jäägu see siiski juristide tegevussfääri," põhjendas Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessorist laevainsener oma seisukohta. "Kuna meie keeled on väga erinevad, siis ma ei näe mõtet jätkata debatti. Ma loobun edasisest arutelust."

Margus Kurm on eelnevalt märkinud järgmist:

VÄIDE: Kiirelt ümber läinud laev ei upu, vaid jääb tundideks (vahel isegi päevadeks) veepinnale põhi ülespidi hulpima. Laeva takistab uppumast laeva veetihedasse põhjaosasse lõksu jäänud õhk.

Professor Metsaveer on ajakirjanduses väitnud, et Estonia suuruse laeva (pikkus 155 m, laius 25 m) kohta see ei kehti. Mina väidan, et kehtib küll.

SSPA konsortsiumi järeldused Estonia kohta:

1) Estonia upub alles siis, kui autotekk ja kõik selle kohal olevad ruumid on veega täidetud ning autoteki all asuvatest ruumidest on vee all 83% ehk seal on 10 791 m3 vett. Teistpidi öeldes, Estonia pinnal hoidmiseks piisab 2104 m3 õhust, mis moodustab vähem kui 3 % laeva kogumahutavusest. Sõltuvalt õhu asukohast võib laeva üks ots olla vee all, kuid täielikult laev põhja ei vaju.

2) Kui laeva pealisehitis ujutatakse üle, pöörab laev ennast alati kõigepealt ümber ja alles siis hakkab uppuma, ehk see, et püstivuse kaotanud laev hakkaks uppuma juba 90º või 120º kreeni juures, ei ole võimalik. Nii simulatsioonid kui ka katsed mudeliga näitasid, et arvestatav kalle ahtri suunas ei teki enne, kui kreen on 170º. Kuni selle ajani püsis laev peaaegu horisontaalasendis. Veelgi enam, nii simulatsioonid kui ka katsed näitasid, et laev püsis peaaegu horisontaalasendis ehk ulpis põhi ülespidi ka mingi aja pärast ümberminekut.

/.../

Esimese kahe väitega seotud probleem kokku:

Kui vesi tuleb Estonia suguse ro-ro tüüpi reislaeva autotekile, läheb laev mõne minutiga ümber ja jääb tundideks (või isegi päevadeks) põhi ülespidi merepinnale hulpima. Estonia püsis püsti umbes pool tundi ja kui lõpuks ümber oli läinud, läks kohe ka põhja. Ehk, Estonia käitus täpselt vastupidi sellele, kuidas on käitunud teised laevad.