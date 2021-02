Laevaga Soome reisimiseks on tarvis letti lüüa tõend: millised variandid sobivad ja kes sellest pääsevad?

Testid, mida aktsepteeritakse nii digitaalsel kujul kui paberkandjal esitatult:

• PCR test, tehtud maksimaalselt 72 tunni jooksul enne reisi

• PCR kiirtest, tehtud maksimaalselt 72 tunni jooksul enne reisi

• LAMP test, tehtud maksimaalselt 72 tunni jooksul enne reisi

• Antigeeni test, tehtud maksimaalselt 72 tunni jooksul enne reisi

• Antigeeni kiirtest, tehtud maksimaalselt 72 tunni jooksul enne reisi

Leidub ka erandeid, kellele tõendite esitamise nõue ei laiene. Nendeks on:

• Alla 13-aastased lapsed (12-aastased ja nooremad

• Töökohustusi täitvad kaubavedajad

• Transpordivahendite meeskonnaliikmed, sh meretöötajad, lennukite meeskonnaliikmed ning tööle või töölt koju reisivad meeskonnaliikmed

• Soome ühiskonna toimimiseks vajalike ametikohtade töötajad – sealhulgas arstid, õed, hooldajad

• Kruiisireisijad, kes sihtriigi sadamas laevalt ei lahku

Täpsem nimekiri ametitest, mille esindajatel on tänase seisuga Soome Vabariiki sisenemine erandkorras lubatud, on leitav siit. Tallink soovitab reisijatel enne pileti ostmist vajadusel Soome Vabariigi ametkondadega kontakteeruda, veendumaks, et reisijal on Soome Vabariiki sisenemise õigus. Soome Vabariiki reisimisel kehtivad endiselt ranged piirangud kuni 18. märtsini. Tallink palub riiki sisenemise õigust kontrollida kõigil reisijatel enne pileti ostmist.

Ilma saatekirjata tasulist koroonatesti on võimalik teha Tallinkile teadaolevalt näiteks Confido testimispunktis Nautica kaubanduskeskuses, Ahtri 9 esmaspäevast pühapäevani kell 10.00-20.00 .

Tallinki kommunikatsioonijuht Katri Link märkis, et kõnealuste tõendite esitamise nõue on kõikide laevafirmade poolt sisse viidud ajutiselt pilootkorras ning loodetavasti aitab antud samm mitte liiga kauges tulevikus jõuda Eesti ja Soome vaheliste reisipiirangute leevendamiseni.