Läbi majaseina sõitnud auto tõttu elukoha kaotanud peredel soovitati Kopli sotsiaalmajja minna

Üks õnnetuses kodu kaotanud pere otsis sotsiaalmeedia vahendusel asenduspinda endale ja enda lähedastele ning ka teisele perele, kes samas majas elas. Postituse all väitis üks abipaluja, et Nõmme linnaosavalitsus pakkus neile vaid kodutute varjupaika, kuid pere soovib korralikku rendipinda.

Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis selgitas, et Tallinn abistab peresid sarnaste probleemide korral linna sotsiaaltöökeskuse abil. Täpsemalt pakuti peredele Tuulemaa 6 kriisikortereid, mis asuvad sotsiaalmajas. Need korterid on ajutine lahendus inimestele, kes näiteks tulekahjus või siis muus õnnetuses järsult kodu kaotasid. "Kui elukoha probleem on pikemaajalisem, siis abistab Tallinna linn peresid eluruumi tagamisel," ütles Šillis.

Lisaks kriisikorteritele on Tuulemaa 6 majas ka sotsiaalkorterid, kus viibivad eluasemeprobleemidega inimesed.

"Võime kinnitada, et Nõmme linnaosa valitsus ei jäta abivajavaid peresid ilma sotsiaalhoolekandelise abita. Oleme valmis perekondade soovil toetame neid uue üüripinna leidmisel ning tekkida võivate täiendavate kulude hüvitamisel," lisas Šillis ning täpsustas, et linn on valmis uue ajutise elupaiga maakleritasu ning üüriga peresid aitama.

Sotsiaalmajutusüksused langesid tunamulluse aasta lõpus aga kriitika alla, kuna ühe sealse elaniku väitel peavad kained elanikud kannatama purjus sotsiaalmajaliste terrori all.