Laanet: Narva on riigikaitse seisukohalt märgilise tähtsusega

„Kaitseliidu osa riigikaitse ja iseseisva kaitsevõime tugevdamisel on keskne. Külastades Ida- ja Lääne-Virus asuvaid väeosi ja Kaitseliidu malevkondi, ma näen, kui pühendunud riigikaitsele on meie kaitseväelased ja kaitseliitlased,“ sõnas kaitseminister Laanet.

Laanet väisas ka Narva malevkonda, kus ta sai ülevaate malevkonna tegevustest. Muuhulgas jagasid kaitseliitlased kogemusi, mis saadi läinud kevadel Covid-19 pandeemia alguses, kui kaitseliitlased abistasid Politsei- ja piirivalveametit idapiiril patrullimisega ja piirkonna elanikele pandeemia kohta käitumisjuhiste jagamisega.

Kohtumisel Narva linnapea Katri Raikiga leiti, et Narva kui NATO piirilinn on märgiline ka riigikaitse seisukohalt. „Eesti algab Narvast! Tähtis on, et leiame võimalusi riigikaitset narvakatele lähemale tuua. Alates sellest, et julgustada noori koolis võtma riigikaitseõpetust ja lõpetades karjäärivõimaluste tutvustamisega kaitseväes,“ märkis Laanet.

Kaitseminister Laanetit saatis visiidil riigikaitsekomisjoni liige Johannes Kert. “Riigikaitse valdkonnas tuleb suhtuda mõistesse koostöö religioosselt,” ütles ta.