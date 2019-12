Laaneots: Erdogani juttu ei maksa tõsiselt võtta

"Ta on emotsionaalne mees. Ma saan aru, et seal mingit tõsidust taga ei ole. Ühelt poolt ta ähvardab meid, teiselt poolt kaitseb ja toetab meid. Ärge võtke asja tõsiselt," ütles Laaneots.

Ta viitab Eesti suursaadiku NATO juures Kyllike Sillaste-Ellingu väljaütlemisele Türgi teemal, et NATO ei ole turg, kus kaubeldakse üksteisega julgeolekugarantiide saamise nimel ja meediale on jäänud ekslik mulje, mis ei peegelda NATO-s tegelikult toimuvat.

"Tema [Erdoğan] võib rääkida misiganes. Meil ei ole mingisuguseid suhteid Türgiga ega mingisugust abi Türgi poolt. NATO-s on juba harjumuseks saanud, et keegi ei hakkagi küsima Põhja-Atlandi leppes, kuidas üks riik saab aidata või mitte. Võetakse lihtsalt koalitsioon kokku. Need on propagandistlikud väljaütlemised Erdogani poolt. See ei ole esimene kord," ütles Laaneots.

"Nagu meil praegu britid on siin - keegi ei ole ju ametlikku käsku andnud, asi käib kahepoolselt," tõi Laaneots näite.

"Meie ei põe. Ei ole mõtet sellest lamenti teha. See on Erdogani oma asi.. Ta on kõigega rahulolematu seal. Meil seda asja tõsiselt küll keegi absoluutselt tõsiselt ei võta," kinnitas Laaneots.

Türgi president Erdoğan teatas täna enne Londonis algavat NATO tippkohtumist, et Türgi on vastu NATO Balti riikide kaitseplaanile, kui allianss ei tunnista organisatsioone, mida Türgi peab terroristideks, samuti terroristideks.