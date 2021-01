Läänemets astus tagasi, et Poolametsa tool kõikuma lüüa. Põhiseaduskomisjoni ootab ees uue esimehe valimine

„Eilne päev näitas kõigile ühemõtteliselt, et lisaks demokraatlike väärtuste ja seaduse eiramisele on Poolamets ka puhttehniliselt saamatu. Kui esimees ei saa elementaarse koosoleku juhtimisega hakkama, siis tuleb koalitsioonil leida uus juht. Samale seisukohale jõudis eile ka koalitsioonisaadik Imre Sooäär ning rahulolematust Poolametsaga on kuulda ka EKRE ridadest,“ ütles komisjoni aseesimees Lauri Läänemets.

Tema sõnul on Poolamets süstemaatiliselt opositsiooni vaigistanud – ei ole lasknud saadikutel muudatusettepanekuid tutvustada ega neid arutada, on katkestanud riigikogu liikmete sõnavõtte, muutnud meelevaldselt komisjoni toimumise kohta ning kehtestanud absurdsed ajapiirangu.

Poolametsa taandamise esile kutsumiseks astus Läänemets täna põhiseaduskomisjoni aseesimehe kohalt tagasi, millega kaasneb automaatselt nii esimehe kui aseesimehe uus salajane valimine järgmisel istungil.

„Pärast sellist fiaskot oleks muidugi väärikas Poolametsal ise taanduda, kuid seda oleks temalt liiga palju oodata,“ põhjendas Läänemets.

Seaduse järgi tähendab Läänemetsa tagasiastumine seda, et nii Poolametsa kui Läänemetsa volitused kehtivad kuni uute valimisteni, mis peavad toimuma järgmisel komisjoni istungil, mis eeldatavasti toimub esmaspäeval.