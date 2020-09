Läänemere gümnaasiumi juht: vanemad peavad jälgima, et eneseisolatsioonis lapsed ei läheks pärast virtuaaltunde sõpradega kohtuma

Läänemere gümnaasium on juba nädala olnud distantsõppel. Koolis käivad vaid 1.-5. klasside õpilased. Siiski, kui mõnel nende klasside õpilasel on olnud kontakt võimaliku koroonahaigega, õpivad ka nemad kodust. "Esimesel kohal on praegu tervis, haridus ning muu peab tulema teisena," selgitas Presnetsov ranget korda. Kool tegutseb terviseameti soovituste järgi, et nakkus koolis peatada.

Presnetsov tõdes, et koroonaviirus on õpetamise päris keeruliseks muutnud. "Mõned õpetajad on kodus koroonaviiruse pärast, teised on gripis, mõnel on kerged külmetushaiguse nähud, aga nemad jäävad ka kohe igaks juhuks kodust õpetama," selgitas direktor. Kool ongi otsinud asendusõpetajaid, et niigi viiruse tõttu pea peale löödud koolielu võimalikult tavalisena hoida. "Praegu ootamegi terviseametilt täpsustust, et mis klasside õpilased nakatusid ning mida peaksime edasi tegema," märkis ta veel.

Miks õpilased aga ikka nakatuvad, kui suurem osa koolist õpib kodust arvutiekraanide vahendusel? "Ma pole arst, aga mulle paistab, et eriolukorra ajal olidki lapsed pidevalt kodus. Nüüd suheldakse pärast kooli ikkagi sõpradega ja käiakse trennides," selgitas direktor. Osa juhtumitest on tulnud ka nii, et laps nakatub pereliikme kaudu. "Vastutus on nii koolidel võtta kõik meetmed kasutusele, aga ka vanematel, kes peavad jälgima, et eneseisolatsiooninõudega lapsed ei käiks sõpradega väljas," rõhutas direktor.

Presnetsov kõneles, et võimalike haigetega kokku puutunuid õpetajaid ning ka teda ennast on testitud juba kolm korda. "Me suhtume viirusesse tõsiselt, aga tahaks rahulikult tööd teha. Protsess hakkab pisut lagunema, aga kohanesime siiski kiirelt," nentis direktor. Kodusõppivatele lastele pannakse kokku toidupakke, et ka neil oleks lõunasöök tagatud.

Distantsõpe kestab koolis kindlasti veel järgmise nädala. Edasise kohta ei julge direktor midagi kindlat öelda, kõik plaanid tehakse terviseameti soovituste põhjal.

