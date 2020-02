Lääne-Virumaal kadunud Galina leiti elusa ja tervena

Veendumaks, et kadunud naisega on kõik korras, käis politseipatrull täna ka tema elukohas ning saame kinnitada, et Galina on oma kodus. Enda sõnul oli naine telefoni lihtsalt koju unustanud ning ei aimanud, et teda otsitakse.

Rakvere politseijaoskonna välijuht Rauno Tõevälja: „Õnneks oli Galina öösel turvalises kohas. Talvise ilmaga ohustab kadunud inimest kõige rohkem alajahtumine. Seetõttu palub politsei külmakraadide korral olla eriliselt tähelepanelik inimeste suhtes, kes võivad abi vajada ning teatada näiteks pargipingile magama jäänud või suunataju kaotanud inimesest häirekeskusele,“ ütles välijuht.