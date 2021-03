Lääne-Tallinna keskhaigla lükkab ümber video tühjast koroonaosakonnast: tegemist on kellegi pahatahtliku sooviga levitada moonutatud infot

Sotsiaalmeedias on levimas video, mis näitab Lääne-Tallinna keskhaigla (LTKH) nakkuskliiniku tühja korrust, väites, et koroonaosakonnad seisavad tühjalt. Haigla kinnitab, et tegemist on pahatahtliku sooviga levitada moonutatud infot - tõsiasi on hoopis see, et tühjad koridorid on tingitud tööjõu nappusest.