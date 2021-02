Lääne Elu sai endale uue peatoimetaja

Andres Karnau märkis Twitteris, et Lääne Elu peatoimetajana oli pingeline aeg. "Lääne Elu toimetuse hea töö paljastas Keskerakonna ministri kahepalgelise NATO-poliitika. Salajõe põhjavesi ja Haapsalu Tagalaht on natuke puhtamad, sest Niibi turbakaevanduse laiendamine jäi Lääne Elu abiga seisma. See oli vahva aeg," kirjutas ta.

Lääne Elu omanik Arne Veske märkis aga maakonnalehes, et peatoimetajaid tulebki aeg-ajalt vahetada. Karnau oli Lääne Elu peatoimetaja aastas 2014.

Alles umbes kuu aega tagasi selgus, et Andrus Karnau ja kaassaatejuht Harry Tuul vallandati Raadio 2 saates "Olukorrast riigis". Otsust oli põhjendatud poliitiliselt sobiva hetkega.