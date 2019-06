Laagna teel filmimine taas küsimärgi all. Tallinna linnapea sõnutsi kokkulepet filmitegijatega ei saavutatud

"Viimastel kuudel oleme pidanud läbirääkimisi erinevate linnavalitsuse osakondadega liikluse ja muu logistika korraldamise osas seoses filmivõtetega. Koostöös linna juhtkonnaga oleme leidmas tasakaalupunkti Tallinna ja Eesti näitamise filmis ja võimalike ebamugavuste vahel, mida linnas filmimine võib tekitada," märgitakse postituses.

Kõlvart edastas enne keskpäeva teate, et kokkulepet filmitegijatega Laagna teel filmimise osas veel pole.

„Tänaseks pole kokkulepet sõlmitud, seega pole ka mingit kindlust selle osas, et Laagna teel filmivõtteid tuleb. Pole ka kokku lepitud ajagraafikut võtete läbiviimiseks. Seega on filmivõtted suure küsimärgi all ja kõik vastupidised teated on ennatlikud,“ ütles Mihhail Kõlvart.

Tallinna linnavalitsuse nõunik Priit Simson ütles, et arutelud jätkuvad režissööri Christopher Nolani meeskonnaga ja ühtegi kokkulepet pole seni sõlmitud. Simson ei soovinud täpsustada, mis täpsemalt ei lase praegu kokkuleppeni jõuda. Küll aga märkis ta, et Allfilmi teadet võib tõlgendada survestamisena, et linn ja Nolani meeskond kiiremini konsensusele jõuaks.

"Linn peab veel arutama, kuidas viia nii suur sulgemine ellu," sõnas Simson. Ta ei öelnud, mis teede sulgemist veel filmimise tõttu arutatakse.

"Laagna tee sulgemist soovisime algselt neljaks nädalaks. Konstruktiivsete läbirääkimiste tulemusena linnaga oleme leidnud võimaluse Laagna tee kasutamise vajadust oluliselt vähendada, kombineerides ajutisi tee sulgemisi, ümbersuunamisi ja liikluse möödajuhtimist. Kompromissina läbitöötatud plaan võimaldab meil Tallinnat ja Laagna teed filmis näidata, arvestades maksimaalselt linnaelanike vajadustega. "