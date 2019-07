Laagna teed hoitakse plaanitust kauem kinni? Filmimeeskond palub võteteks rohkem aega

„Me küsisime algselt võteteks rohkem päevi, arutelu käis Laagna tee täieliku sulgemise üle kolmeks-neljaks nädalaks, kuid me mõistame, et Tallinn ei saa endale lubada nii pikka liikluspiirangutega perioodi,“ selgitas Thomas Hayslip, Funfair Films Limited tegevprodutsent.

„Filmivõtted on täies hoos, kuid me vajame siiski kaht lisapäeva, et see osa filmist lõpetada," selgitas Hayslip.

Funfair Films Limited taotleb filmivõteteks kolmapäeva ja neljapäeva, 24. ja 25. juulit.

„Nii Tallinna linnavõimud kui kohalikud elanikud on olnud vägagi abivalmid ja koostööaltid ning me loodame jätkuvale toetusele kuni meie filmitegemise lõpuni Eestis,“ lisas Hayslip. „Koostöö Tallinna ja Funfair Films Limited vahel on olnud edukas tänu otsesuhtlusele filmtegijate ja erinevate linna ametite esindajate vahel.“

Hayslip vabandas ajutiste ebamugavuste eest, mida filmivõtted on kohalikele elanikele põhjustanud, kuid mainis, et vaatamata piirangutele on linn suutnud hoida liikluse toimivana. Ta lisas, et Tallinna koostatud ja filmitegijate rahastatud kultuuriprogramm „Lasnamäe Filmisuvi“ on osutunud edukaks ja on rahva poolt hästi vastu võetud.

Seni kokkulepitud filmimisperiood Laagna kanalis on 10.-14. juuli ning 17.-21. juuli.