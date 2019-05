Laagna tee suletakse terveks juulikuuks? Nolani film ähvardab paisata Tallinna liikluse kaosesse

Seoses maailmakuulsa filmirežissööri Christopher Nolani uue filmi võtetega Tallinnas, on eesootaval suvel oodata linnas mitmeid suuremaid muudatusi. Ambitsioonikama kuulujutu kohaselt on filmiga seoses õhus idee, et juulikuuks suletaks tervelt neljaks nädalaks Lasnamäe kanal ehk Laagna tee, sest seal soovitakse teha järjestikuseid filmivõtteid. See tähendab, et Laagna tee oleks mõlemalt poolt kuuks ajaks iga päev kinni.

Tallinna linnaametitest on seni antud vastuseks, et neid pole Nolani plaanidest veel teavitatud, kuid Tallinna transpordiameti poole on plaaniga pöördutud.

"Meile on esitletud taotlus Laagna tee sulgemiseks ja seda menetletakse," sõnas transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa.

Laagna tee saab Nolani uue spioonifilmi „Tenet” üheks kõige suurejoonelisemaks võttepaigaks. Teadaolevalt on üle Tallinna veel kümmekond võttepaika, sealhulgas Linnahall, mille ümber juba praegu ettevalmistusi tehakse.