Laagna suuravarii põhjustamises kahtlustatavad Isa Khalilov ja Vjatšeslav Kalašnikov jäävad vahi alla

Kohus märkis, et Khalilovi väide, et ta ei sõitnud 200 km/h, ei tähenda, et talle esitatud kahtlustus poleks põhjendatud. „Esiteks tuleb nentida, et Khalilov ise tunnistas maakohtus, et spidomeetrit ta ei vaadanud. Teiseks kinnitavad mitmed tõendid seda, et tema auto kiirus oli lubatud sõidukiirusest märkimisväärselt suurem“ märkis kohus.

Ringkonnakohus leidis, et tegu, milles Khalilovit kahtlustatakse, näitab niivõrd üleolevat suhtumist liiklusnõuetesse, et on põhjust karta, et Khalilov võib ka edaspidi panna toime liikluskuritegusid.

„Arvestades seda, kui rasked võivad olla liiklusnõuete rikkumiste tagajärjed, on maakohus põhjendatult Riigikohtu praktikale tuginedes märkinud, et raskemate kuritegude toimepanemise ohu korral võib kahtlustatava vahistamiseks piisata sellisest uue kuriteo toimepanemise tõenäosusest, mis kergemat liiki kuriteo toimepanemise ohu puhul vahistamiseks alust ei anna“ selgitas kohus.

Ringkonnakohtu hinnangul on Khalilovi üleolev suhtumine õigusnormidesse ja vahelejäämise ees hirmu puudumine põhjused, miks ei pea kohus võimalikuks asendada vahistamist elektroonilise valvega.

Vahistamise asendamine elektroonilise valvega eeldaks, et kohtu hinnangul on elektrooniline valve kriminaalmenetluse tagamiseks piisav. Elektroonilise valve puhul piirdub isiku liikumisvabaduse piiramine üksnes tema elukohast lahkumise kontrollitavusega ning lahkumine ise ei ole takistatud. Elektroonilise valve puhul on aga oluline ka see, kuivõrd on alust eeldada, et isik peab talle seatud piirangutest kinni. Ringkonnakohtu hinnangul näitavad selle teo asjaolud, milles Khalilovit kahtlustatakse, et hirm võimalike negatiivsete tagajärgede ees ei ole asjaolu, mis hoiaks Khalilovit õigusrikkumisi toimepanemast.

Seetõttu jäi Khalilovi osas vahistamisena kohaldatud tõkend muutmata.

Ringkonnakohus jättis tänase määrusega ka Vjatšeslav Kalašnikovi jätkuvalt vahi alla. Kohus asendas talle etteheidetava kuriteokahtluse, muutes kaastäideviimise kuriteole kaasaaitamiseks. Määrust on võimalik vaidlustada Riigikohtus 15 päeva jooksul.