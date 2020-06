Laagna surmaavarii põhjustanud juhi isa on mures: las kohus otsustab, kas mu poeg on süüdi

Vene Delfi rääkis laupäeval Laagna surmaavarii põhjustanud noore autojuhi isaga, kes kinnitas, et 999 ISA numbrimärgiga masina roolis oli tema poeg. Ta ei tea, mis täpselt tol päeval juhtus, kuid kutsus inimesi üles ennatlikke järeldusi mitte tegema. "Kes tõestas, et ta on süüdi? Las kohus otsustab," sõnas ta.

Juhi isa lisas, et on juhtunust löödud: "Olen kurb ja mures. Inimesed surid."

Surmaavarii põhjustanud juht oli kaine

Laupäeval raske avarii põhjustanud 20-aastane juht kuulatakse täna üle ja prokuratuur esitab talle kahtlustuse. Homme esitatakse kohtule taotlus mehe vahistamiseks - ringkonnaprokurör Diana Helila sõnul on mees ohtlik ning võib vabaduses olles jätkata kuritegude toimepanemist.

"Haiglas tehtud analüüsid narko- ega alkoholijoovet ei tuvastanud. Juhtunu osas alustasime kriminaalmenetlust ja praeguseks kogutud andmetel oli õnnetuse hetkel BMW kiirus 200 km/h," sõnas Helila Delfile.

Praeguseks on teada, et juht sõitis laupäeva õhtul sõiduautoga BMW tagant otsa ees liikunud sõiduautole Volvo. Kokkupõrke tagajärjel paiskus Volvo vasakule haljasalale ja BMW paremale vastu esimeses sõidureas sõitnud Fordi ning seejärel läbi bussiootepaviljoni. Ford omakorda paiskus vastu ees liikunud Toyotat. Sündmuskohal suri 61aastane naine, kes oli seisnud bussipaviljonis.

Autodes oli kokku kaheksa inimest, nendest viga sai viis. 20-aastane BMW juht oli autos üksinda toimetati haiglasse kontrolli. Fordis oli kokku kaks inimest, autot juhtinud 39-aastane mees ja 34-aastane naine, kes mõlemad said viga ja viidi haiglasse. Eile pärastlõunal suri Fordi juht saadud vigastustesse.