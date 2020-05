KUVATÕMMIS | ERJK likvideerimise eelnõu metaandmed viivad Keskerakonna ja Põhja-Tallinna linnaosavalitsuseni

Koalitsioonierakondade poolt riigikogule esitatud eelnõu, mis kaotaks ERJK ja annaks selle ülesanded riigikontrollile, pani nii riigikontrolör Janar Holmi, poliitilised oponendid kui politoloogid küsima, milles seisneb probleem, mida selle eelnõuga püütakse lahendada.

Eelkõige on eelnõud seostatud Keskerakonna huvidega, sest parteil on kaelas rohkem kui miljoni euro suurune rahaline nõue ja eelnõu muudatused võiksid teoreetiliselt partei päästa.

Keskerakonna olulisele rollile viitab ka asjaolu, et eelnõu metaandmetest selgub, et selle autor ja looja on riigikogu Keskerakonna fraktsiooni nõunik-sekretariaadi juht Julianna Jurtšenko. Seda kinnitas täna Postimehe otsesaates nii ERJK asejuht Kaarel Tarand kui Delfi valduses olev kuvatõmmis.

Eelnõu muutja

Eelnõu autori jäljed viivad omakorda välja aga Põhja-Tallinna linnaosavalitsuseni, kus Jurtšenko töötas toonase keskerakondlasest linnaosavanema Raimond Kaljulaidi asetäitjana.

Pärast eelnõu avalikkuse ette jõudmist oli nüüdseks Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga liitunud Kaljulaid üks neist vähestest, kes seda kaitsma asus. Kaljulaidi sõnul võib ERJK likvideerimine õigusriiki tugevamaks muuta.

Ka ise kunagi ERJK uurimise alla ja kohtusse jõudnud kunagine Keskerakonna kampaaniajuht Kaljulaid lükkas eile ümber väite, nagu oleks tema sõnavõtt sellest mõjutatud olnud.

Täna naeris Kaljulaid sotsiaalmeedias välja Kaarel Tarandi viite sellele, et hoopis tema võiks olla oma endise lähima abilise Jurtšenko loodud ERJK likvideerimise eelnõu taga.

"Mida see Tarand nüüd täpsemini tahab sellega öelda? Et hoopis mina selle väidetavalt demokraatiavastase eelnõu taga ja seda tõendab kuidagi see, et Julianna, kes on ühe eelnõu algatanud fraktsiooni sekretariaadi juhataja, on teinud tööd selle eelnõu dokumendiga?" küsisi Kaljulaid.

"Lisan omalt poolt, et Julianna on väga tore inimene, väga töökas, väga pühendunud, väga sisuline. Ta oli väga tugev linnaosa vanema asetäitja ja teeb kindlasti tulevikuski väga palju nii Tallinna kui Eesti inimeste heaks," märkis Kaljulaid.