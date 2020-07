"Kuuuurija" toimetaja valetas avalikkusele ja teeskles viga saamist

Peagi järgnes teinegi teade lastekaitsjatelt, et neid filminud mees väidab nagu oleks nad mehele autoga otsa sõitnud ja talle viga teinud, kirjutas Õhtuleht.

Valga politsei alustas juhtunu asjaolude selgitamiseks väärteomenetluse, mis on praeguseks lõpetatud, kuna väidetava liiklusõnnetuse toimumine ei leidnud kinnitust.

Kagu politseijaoskonna komissar Tiit Melts ütles Õhtulehele, et turvakaamera salvestiselt nähtus üheselt, et roolis olnud lastekaitseametnik ei sõitnud „Kuuuurija“ toimetajale Indrek Meltsasele otsa ega teinud autoga parklast välja sõites kaameramehele viga, ei tahtlikult ega ka tahtmatult.

Märtsis lahti hargnenud sündmusteahel oli järgmine: lastekaitsespetsialistid läksid külastama perekonda, kes elab Valga vallale kuuluvas korteris. Lisaks pere emale ja lastele ootas neid saabumisel ees Kuuuurija toimetaja Indrek Meltsas, kes olukorda filmis.

Kuna ajakirjanduse juuresviibimist polnud kokku lepitud, lahkusid lastekaitsjad korterist. Indrek Meltsas järgnes neile parklasse ning püüdis ärasõitu takistada, seejuures filmimist katkestamata. Vallaametnike sõnul üritas Meltsas avada autoust ning astus liikuma hakkavale sõidukile ette, tekitades sellega liiklusohtliku olukorra.

Valla kommunikatsioonijuht Põim Kama sõnul oli perega kohtumine osa lastekaitse igapäevatööst. „Tegemist oli rutiinse kodukülastusega, et arutada laste käekäiku, pere elukorraldust ning majanduslikku toimetulekut. Ajakirjaniku kohalviibimine ei lasknud lastekaitsjatel oma ülesandeid täita, sest taolised andmed perekonna kohta on delikaatsed ning ei kuulu avalikustamisele,“ selgitas Kama. Lastekaitseametnikud andsid Kama sõnul juhtunust teada häirekeskuse ning pöördusid seejärel politseisse.

Toimetaja Indrek Meltsas ütles toona Kroonikale, et eelnevalt kirjaldatu näol on tegemist "alatu laimuga" ming midagi sellist aset ei leidnud. Intsident on Meltsase sõnul ka salvestatud ning jõuab "Kuuuurijas" publiku ette. Kellel õigus oli, saab vaadata Õhtulehe veebis avaldatud turvakaamera videolt.

